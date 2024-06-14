Nazan Öncel bu defa Seviyore Mi diyor

“Tempolu şarkı söylemeyi özlemişim. Bizim coğrafya insanı gece ikiye kadar Vivaldi dinler, ikiden sonra Mastika oynar; biz böyle neşeli, dost canlısı eğlenmeyi bilen insanlarız. Seviyore Mi’yi ilk kez Harbiye Açıkhava’da bütün ihanet mağdurları için söyleyeceğiz diyelim” dedi.

Kendi firması Boyalı Kuş’tan çıkacak olan single Ali Necati Kumcuoğlu yönetmenliğinde çekilmiş olup söz ve bestesi Nazan Öncel’e ait olan Seviyore Mi de prodüktör koltuğuna da oturarak klip tasarımını üstlenmiştir; düzenleme ise müzisyen Erman Arda elinden çıkmıştır.

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