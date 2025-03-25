  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Naz Şeker'le sanat dolu serüven

Naz Şeker'le sanat dolu serüven. İşte detaylar...

Naz Şeker'le sanat dolu serüven

Çağdaş sanatın genç yeteneklerinden Naz Şeker üretim yaptığı Beşiktaş Nispetiye, My Charmy Studio'da sanat tutukunlarını ağırlıyor.

Naz Şeker'le sanat dolu serüven
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavını birincilik ile kazanan Naz Şeker, seramik ve cam bölümünden yine dereceyle mezun olduktan kısa bir süre sonra kendi atölyesini kurdu.

Naz Şeker'le sanat dolu serüven
7'den 70'e herkesin seramik, resim ve heykel gibi sanat dallarını deneyimlediği atölyesi My Charmy Studio'da Şeker, "İnsanların tutku dolu bir sanat serüvenine çıktığı, hayal gücünün gerçeğe dönüştüğü sihirli dokunuşlarla kendini keşfettiği ve buna şahit olmanın mutluluğu eserlerin en güzeli" dedi.

 Naz Şeker'le sanat dolu serüven

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe fake hesaplara yasal işlem başlattı
  Gündem

Yıldız Tilbe fake hesaplara yasal işlem başlattı

Tüketim çılgınlığına mizahi ayna
  Kültür - Sanat

Tüketim çılgınlığına mizahi ayna

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez'in 80'ler kombini!
  Magazin

Ünlü çift Mauro Icardi ile China Suarez'in 80'ler kombini!

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu
  Magazin

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
  Gündem

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Nuri Alço'dan gazoz itirafı!
  Magazin

Nuri Alço'dan gazoz itirafı!