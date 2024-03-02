Nasıl Derler Bilirsin beklenen yeni şarkısı 'Yarım Kaldı' ile geliyor

1 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak “Yarım Kaldı”, güçlü bir aşkı ve yalın bir özlemi içinde barındıran dünyasıyla dikkatleri üzerine çekecek ve dinleyende iz bırakacak nitelikte.

Söz ve bestesi Alper Altıntaş’a ait olan şarkı, duygusal bağların karmaşıklığını çözümlemeye ve geride bıraktığı izlerle yüzleşmeye cesaret eden her müziksever için özel bir şarkı olacak. Sözlerindeki incelik, aşkın karmaşıklığını ve zamanla olgunlaşan duygusal ilişkilerin dokusunu dinleyene güçlü bir şekilde hissettirecek. Aranjede Okan Coşkun’un yer aldığı şarkıda, mix-mastering ve düzenlemede Kerem Çakıroğlu imzası dikkat çekiyor. “Yarım Kaldı”, 1 Mart’ta lirik videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda yayında olacak.

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