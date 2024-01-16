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Nars’tan yılın aşk dolu gününe özel romantik görünüm

NARS, sevgililer günü için özel ve etkileyici makyaj görünümüyle herkesi cazibesini ortaya çıkarmaya davet ediyor.

Nars’tan yılın aşk dolu gününe özel romantik görünüm

 

Yılın aşk dolu gününde NARS; hızlı, pratik ve kolay uygulanan ürünleriyle etkileyici bir makyaj görünümü sunuyor. Tüm cilt tiplerinin uygulayabileceği bu iddialı makyajda gözler ve dudaklar makyajın odak noktaları oluyor.

Nars’tan yılın aşk dolu gününe özel romantik görünüm

Kirpiklerde hacimli ve kıvrık bir görünüm için NARS Climax Mascara, özel fitilli kılları ve yoğun siyah pigmentli yapısıyla kirpiklere maksimum hacim veriyor ve kıvrım kazandırıyor. Ağırlık yapmayan uzun süre kalıcı formülüyle kirpikleri rahatça kıvırmaya yardımcı oluyor ve ikinci kat uygulamada ipek kirpik efekti yaratıyor.

Nars’tan yılın aşk dolu gününe özel romantik görünüm

 

Göz makyajını dengeleyen NARS Afterglow Lipstick Voltage, parlak yapısı ve yoğun pigmentiyle güçlü dudakların adresi oluyor. Hem iddialı hem romantik NARS Lip Pencil Cruella ise rengiyle dikkat çekerken  kalem yapısı sayesinde kolay uygulama sağlıyor.

Nars’tan yılın aşk dolu gününe özel romantik görünüm

 

Yanakları doğal ve ışığı yansıtan bir görünümle tamamlamak için ikonik NARS Multiple Orgasm Stick, altın ışıltılı şeftali pembe rengiyle cilde aydınlatıcı bir efekt sunuyor ve dengeli, güçlü, romantik bir sevgililer günü makyajının vazgeçilmezi oluyor.

Nars’tan yılın aşk dolu gününe özel romantik görünüm

Cilde ışıldayan bir parıltı kazandırmak için yanaklar, gözler ve dudaklarda da kullanılabilen çok amaçlı stick, E vitamini ve açai yağıyla zenginleştirilmiş formülüyle cilde renk verirken cildi nemlendiriyor ve besliyor.

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