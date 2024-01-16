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Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

NISSE markasının kurucusu ve tasarımcısı Nargisse E. Akyüz,  RHAPSODY adını verdiği koleksiyonuyla yazın kapıları aralıyor.

Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

Romantik, ancak bir o kadar da özgür ruhlara hitap eden RHAPSODY koleksiyonu, coşkulu ve eğlenceli yaz destinasyonlarından ilham alarak, canlı şehir atmosferinden güneşin kucakladığı sahillere taşıyor.

Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

 

 

NISSE, zahmetsiz bir zarafetle yazın enerjisini hissettiriyor.

Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

Koleksiyonda yer alan her bir parçanın özenle tasarlanmış detayları, feminenliği vurgulayan bir zarafetle bir araya geliyor.

Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

Batik dekolteli elbiseler, örme üstler ile bahar ve yaz aylarında mükemmel bir uyum ve zamansız çekicilik sunuyor. Zarif aplike çiçek detaylarının yer aldığı elbise ve bluzlar siluetlerdeki sadeliğin ve özenli zanaatin inceliklerini ön plana çıkarıyor. Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

Unutulmaz anılar ve çarpıcı tarz için, her parçasında ayrı bir hikaye anlatarak stilinize zarafet ve özgürlük katıyor.  Nargisse E. Akyüz Rhapsody koleksiyonu ile özgür ruhlar için yazın kapılarını aralıyor

NISSE RHAPSODY koleksiyonuna; https://www.n-isse.com, Beymen, Brandroom ve In-Formal mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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