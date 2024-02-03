  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, neden boşandıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı ile olan evliliği geçtiğimiz yıl ekim ayında biten Nagehan Alçı, ayrılık sebebine ilişkin konuştu. Adem Metan'ın YouTube yayınına katılan Alçı, 2010 yılında başlayan evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin yorduğunu söyledi. Alçı, "Karakter olarak çok farklı insanlarız, bir yerden son karı-koca ilişkisinin daha doğru bir modelde olması gerektiğini düşünüyorum çocuklara örnek olması için. Onun kalmadığını düşündük. O yüzden bitirmek daha doğruydu" diye konuştu.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı

"Doğru bir evlilik miydi" sorusunu yanıtlayan Alçı "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu, değiliz. Olaylara çok farklı tepkiler verdiğimiz için birbirimizi çok yıpratmış olabiliriz" ifadelerini kullandı. Alçı ve Kütahyalı 2023 yılının Ekim ayında kararla boşanmıştı. Alçı'nın, Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ise uzun süre konuşulmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nur Yazar kar tatilinde
  Magazin

Nur Yazar kar tatilinde

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı
  Magazin

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı
  Magazin

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır
  Magazin

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır

'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti
  Magazin

'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu
  Magazin

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu