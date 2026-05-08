Nafia Tanrıverdi istediği rolü açıkladı

Oyuncu Nafia Tanrıverdi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Yeni sezon için menajerimle çalışıyoruz. Mayıs ayı oyununların bittiği dönem, onları izlemeye çalışıyorum. Tiyatroda hiç oynamadım ama izlemeyi çok seviyorum. Tiyatro er meydanı.... Tiyatro başka dinamik. İşin atası... Ben sinemayı ve kamerayı daha yakın buluyorum kendimi" dedi.

Tanrıverdi, "Ne tarz rolleri kendinize yakın buluyorsunuz?" sorusuna, "Kendimi kalıba sığdırmak istemem. Aksiyonu biraz daha yakın buluyorum uzun yıllar eğitimlerini aldım. Babam küçükken çizgi film açmaz aksiyon filmleri izlenirdi. Onlar beni heyecanlandırmıştı. Sinema için eğitim aldım ve günlük hayatta koruma amaçlı, görüyoruz tatsız olaylar yaşıyoruz" yanıtını verdi.

Spor salonundan çıkmamasına oyuncu, "Çok seviyorum ve alışkanlığım. Aksiyon oyuncusu olarak değil de derinlikli aşk hikayesi gelirse o da beni heyecanlandırır. Rol ayırt etmem" ifadelerini kullandı.

Üniversitede yaşadığı taciz olayını anlatan Tanrıverdi, "İki defa polislik olmuştum. Kendi kendimi korumuştum o zaman... Bir kadın biriyle tartışıyorsa tabii ki insanlar duyarlı müdahale ediyor ama belli bir oradan kendinizi korumanız önemli... Bir nebzede olsa korumayı bilmek önemli, en azından zarar görmemek adına" açıklamasını yaptı.

