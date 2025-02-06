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Nadide Sultan hastanelik oldu!

Nadide Sultan hastanelik oldu! İşte detaylar...

Nadide Sultan hastanelik oldu!

 

Nadide Sultan, Kilyos'ta kendi evinde yaşadığı kaza sonucunda dudağı patladı. Nadide Sultan, temizlik yaptığı sırada kaza geçirdi ve dudağı yarıldı.

Nadide Sultan hastanelik oldu!
Şarkıcı, hemen doktora gitti.

Nadide Sultan hastanelik oldu!
Sultan, Amerika'da konserler verdikten sonra Türkiye'ye dönmüştü.

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