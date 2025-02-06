Nadide Sultan hastanelik oldu!

Nadide Sultan, Kilyos'ta kendi evinde yaşadığı kaza sonucunda dudağı patladı. Nadide Sultan, temizlik yaptığı sırada kaza geçirdi ve dudağı yarıldı.



Şarkıcı, hemen doktora gitti.



Sultan, Amerika'da konserler verdikten sonra Türkiye'ye dönmüştü.

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