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Müzisyenleri sevindiren karar  

Antalya’da, Covid-19 pandemisi döneminde saat 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağı kararı sona erdirildi. İşte detaylar...

Müzisyenleri sevindiren karar  

Antalya’da, Covid-19 pandemisi döneminde saat 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağı kararı sona erdirildi. Karar, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

Müzisyenleri sevindiren karar  

01.00’E UZATILDI

İzmir’de ise müzik yayın yasağı 00.00’dan 01.00’e uzatılmıştı. Ancak Antalya’nın aldığı bu karar diğer iller için de umut oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bu konuda çağrıda bulunarak, “İzmir için de aynı kararı bekliyoruz. Turizm kenti olan Çeşme’de muhakkak ki eğlence de önemli. Özellikle konut dışı bölgelerde müzik yayın yasağı daha ileri bir saate alınmalı” dedi.

Müzisyenleri sevindiren karar  
DENETLEME YETKİMİZ VAR

Çeşme Belediye Başkanı Oran; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığından ses denetim yetkisi aldıklarını hatırlatarak, “Bu konuda belediye olarak oldukça titiz hareke ediyoruz. 3 çevre mühendisimiz var. Arkadaşlarımız yaz aylarında ses denetimi yapıyorlar. Bu konuda taviz vermeden cezai işlem uyguluyoruz” dedi. (Gündem Bakış)

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