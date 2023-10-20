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Müzik ‘Ruh’una iyi geliyor  

Son teklisi Aşk Hikayesi'yle büyük ilgi gören Ruh, "Müzik ruhuma iyi geldiği için RUH mahlasını kullanıyorum" dedi.

Müzik ‘Ruh’una iyi geliyor  

 

Ruh'un söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi Aşk Hikayesi dijital platformlarda ve Spotify'da büyük ilgi gördü. Sözü ve müziği kendisine ait bir çok esere sahip Ruh, ismini müziğin ruhuna iyi gelmesi sebebiyle Ruh olarak seçtiğini, müziğin ruhunu beslediğini söyledi.

Anadolu esintileri içeren Aşk Hikayesi ile büyük beğeni toplayan Ruh geçtiğimiz ay yayınladığı teklisi Yıktın ile de oldukça ses getirdi. Yeni tekli çalışmalarını de yayınlamaya hazırlanan Ruh, hız kesmeden üretmeye ve hayran kitlesini müziğiyle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

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