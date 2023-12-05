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Müzik hayatlarını belgesel yaptılar

“Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli”nin ilk bölümü 16 Aralık'ta yayında.

Müzik hayatlarını belgesel yaptılar

Yerli müzik sahnesinin tam bağımsız ikilisi Dolu Kadehi Ters Tut, “Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli” adını verdikleri belgesel serisini yayınlayacaklarını duyurdu.

Müzik hayatlarını belgesel yaptılar

Birçok müzik insanının da dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren bu belgesel; Dolu Kadehi Ters Tut ekseninde, Türkiye müzik piyasasının yakın tarihini mercek altına alacak.

Müzik hayatlarını belgesel yaptılar

Belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir, yapımcılığını ise Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava’nın kurduğu yapım şirketi SMF Productions üstlendi.

Müzik hayatlarını belgesel yaptılar

Nejat Yavaşoğulları, Murat Meriç, Harun İzer, Metin Uzelli, Serkan Fidan, Zeynep Okyay, Deniz Tekin, Canozan, Sedef Sebüktekin, Nova Norda, Dilan Balkay, Billur Battal, Bahadır Kartal, Berke Köymen, Burak Gürpınar, Can Kalyoncu gibi müzik piyasasından önemli isimlerin röportajlarıyla yer aldığı “Dedim Olabilir”in ilk bölümü 16 Aralık’ta YouTube’da yayınlanacak.

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