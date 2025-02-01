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Müzik: Fahir Atakoğlu  

Dünyaca ünlü müzisyen FahirAtakoğlu’nun İstanbul’da başlayıp, notaların izinde ABD’ye kadar uzanan müzikal yolculuğu; “Müzik: Fahir Atakoğlu” belgeselinin özel gösterimine, sanat, siyaset ve iş hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. 

Müzik: Fahir Atakoğlu  

 

Yapımcılığını Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu'nun üstlendiği, Batuhan Tunçer’in yönetmenliğini, Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarım ve editörlüğünü yaptığı ‘Müzik: Fahir Atakoğlu” belgeselinin özel gösterimi AKM’de yapıldı.

Müzik: Fahir Atakoğlu  

Fahir Atakoğlu’nun müzik serüvenine, İstanbul’daki yaşamında iz bırakan mekanlardan, ABD’deki stüdyosuna uzanan coğrafi bir pencereden kendi bakış açısıyla ışık tutan belgeselin gösterimine Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hülya Koçyiğit, Emel Göksu, Fadik Sevin Atasoy, Gizem Erman Soysaldı, Ali- Aysun Kocatepe, Nefise Karatay, Toprak Sergen, Şebnem Schaffer, Murat Evgin, Sibel Aytan, Brenda Berin. Aslıhan Karalar, Bensu Orhunöz, Sema Keçik, Emre Özmen, Cemre Arda, Melih Özkaya, Gökberk Yıldırım, Hülya Diken, Keremcem, Göktuğ Sevinçli, Sultan Sarohan, Vildan Mumcu Özol, Tolga Özol, Gökhan Mumcu, Ceren Aksan katıldı.

Müzik: Fahir Atakoğlu  

Fahir Atakoğlu, orkestrasıyla birlikte seslendirdiği eserlerinin ardından  izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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