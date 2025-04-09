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Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor

Müziğin ve magazinin iç içe geçtiği, izleyicilere keyifli anlar yaşatan bol ödüllü program 50fifty, yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program, müzik dünyasındaki en güncel gelişmeleri, unutulmaz sahne performanslarını ve magazin dünyasından çarpıcı detayları izleyicilerle buluşturuyor.

Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor

Bu hafta 50fifty’de dopdolu bir içerik izleyicileri bekliyor. “Esmer Petek” olarak anılan Petek Dinçöz’ün Kıbrıs sahnesindeki unutulmaz performansına ve konserinde yaşanan özel anlara tanıklık edeceksiniz. Duygusal performansıyla dinleyicilerini derinden etkileyen Berkay’ın Kıbrıs konserinden de özel görüntüler ve röportajlar ekranlara gelecek.

Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor

Programda ayrıca sinema dünyasından son haberler, Türkiye’nin dört bir yanından konserler, müzik dünyasının en yeni klipleri ve dikkat çeken projeleri yer alacak. Adana Kültür yolu festivali konserlerinden renkli görüntüler ve haftanın kliplerine dair kısa kısa notlar da izleyicilerle paylaşılacak.

Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor

Bu haftaki stüdyo konukları ise yeni şarkılarıyla ilk kez 50fifty ekranına konuk olan Dora-Ahmet Altınbaşak çifti olacak. Müziğe ve hayata dair samimi bir sohbet izleyicileri bekliyor.

Müziğin ve magazin dünyasının nabzı 50fifty ile tutuluyor

Yeni klipler, müzik dünyasından haberler ve magazin dünyasından özel anlarla dolu 50fifty, 10 Nisan Perşembe saat 20:00’de Dream Türk TV’de. Kaçıranlar için tekrarları cumartesi 16:00 ve pazar 13:00’te.

 

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