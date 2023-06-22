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“Müziğin Dili” sergisinin açılışını Fatih Erkoç yaptı

Yorumcu Sinan Erkoç’un eşi Arzu Erkoç’un bir grup sanatçıyla açtığı Pachword Resim Sergisinin açılışını Bodrum’da ünlü yorumcu Fatih Erkoç yaptı.

“Müziğin Dili” sergisinin açılışını Fatih Erkoç yaptı

Müzik dünyasının müstesna iki ismi Fatih Erkoç ve Sinan Erkoç yıllardır Bodrum'da yaşamlarını sürdürüyor. Sevilen yorumcu Sinan Erkoç'un eşi Arzu Erkoç'un Mai Atölye  Pachword Grubu ile birlikte Bodrum Midtown'da açtığı "Müziğin Dili" Sergisi büyük ilgi topladı. Arzu Erkoç'un ev sahipliği yaptığı serginin açılış kurdelasını usta yorumcu Fatih Erkoç kesti.

“Müziğin Dili” sergisinin açılışını Fatih Erkoç yaptı


KUMAŞLA MÜZİK ENSTRÜMANLARINA HAYAT VERDİLER

Arzu Erkoç'un Mai Atölye  Pachword Grubuna bağlı sanatçılarla birlikte açtığı serginin teması, “Müziğin Dili”. Sergiye katılan Pachword sanatçıları, kumaş desenlerle çeşitli müzik enstrümanlarını tablolaştırdı. 

“Müziğin Dili” sergisinin açılışını Fatih Erkoç yaptı

Serginin açılış kurdelasını kesen Fatih Erkoç, katılımcıları tek tek tebrik etti. Erkoç kardeşler hem sergiyi gezdi hem de sergi üzerine kritik yaptı. Fatih Erkoç, yengesinin eserlerinin de yer aldığı eserleri çok beğendiğini dile getirdi. Dünya Müzik Günü'nde açılan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sergi, 24 Haziran'a kadar Bodrum Midtown'da açık kalacak.

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