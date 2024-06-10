  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mutlu evliliğin 20. yılı

Sosyal sorumluluk ve Cemiyet hayatının tanınan hanımlarından Fulya Hacısüleymanoğlu, iş insanı Başar Hacısüleymanoğlu  ile  evliliklerinin 20. yılını doldurmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Mutlu evliliğin 20. yılı

Geçtiğimiz akşam çocukları Ziya ve Alp ile birlikte akşam yemeğinde bir araya gelerek,  İstanbul’un  gözde yeri Zorlu Center’da bulunan Sakhalin Restoran’da çocukları ile yemek yiyen Hacısüleymanoğlu çifti gecenin sonunda 20. Yıl pastasını üflediler. 

Mutlu evliliğin 20. yılı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Yaşar'dan aile mesajı!
  Magazin

Ebru Yaşar'dan aile mesajı!

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı
  Magazin

İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan'la çıktığı Bodrum tatilinden fotoğrafını paylaştı

Wilma Elles: İstanbul aşığıyım
  Magazin

Wilma Elles: İstanbul aşığıyım

Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül
 

Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi
  Magazin

Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!
  Magazin

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!