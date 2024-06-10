Mutlu evliliğin 20. yılı

Geçtiğimiz akşam çocukları Ziya ve Alp ile birlikte akşam yemeğinde bir araya gelerek, İstanbul’un gözde yeri Zorlu Center’da bulunan Sakhalin Restoran’da çocukları ile yemek yiyen Hacısüleymanoğlu çifti gecenin sonunda 20. Yıl pastasını üflediler.

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