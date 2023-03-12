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Mustela 3. Dermopediatri Zirvesi 16 Nisan'da Sağlık Profesyonelleri ile Buluşuyor

3.Mustela Dermopediatri Zirvesi, tıp alanında ülkenin en önemli liderlerinin yol göstericiliğinde tekrar tüm sağlık profesyonelleri ile buluşuyor. Program akışı ve içeriği tüm sağlık profesyonellerinin bilgi ihtiyacına yönelik özel olarak hazırlanmış olan zirve, 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Mustela 3. Dermopediatri Zirvesi 16 Nisan&#039;da Sağlık Profesyonelleri ile Buluşuyor

Expanscience Laboratuvarları 1950’den bu yana, sahip olduğu dermokozmetik uzmanlığı ile ailelerin ve tüm sağlık çalışanlarının yanında yer almıştır. Ürünlerinde doğal kaynaklı içeriklere öncelik veren, sürdürülebilirlikte geleceğin standardı olan B Corp sertifikalı dünyanın ilk ilaç ve dermokozmetik firması olarak, araştırma geliştirme çalışmaları sonucu elde edilen bilgileri paylaşmak ve en güncel bilimsel bilgileri en geniş erişimle sağlık profesyonellerine ulaştırmak her zaman frimanın motivasyonu olmuştur.
 
İlk ikisine yoğun ilgi gösterilen ve sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak 3.Mustela Dermopediatri Zirvesi, tıp alanında ülkenin en önemli liderlerinin yol göstericiliğinde tekrar tüm sağlık profesyonelleri ile buluşuyor. Program akışı ve içeriği tüm sağlık profesyonellerinin bilgi ihtiyacına yönelik özel olarak hazırlanmış olan zirve, 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.
 Multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanan zirve programında odak noktası bebek ve çocukların derileri üzerine olacaktır. Atopik dermatit, deri döküntüleri ve bunlara yaklaşım, yeni doğan ve deri sorunları ile sık görülen deri enfeksiyonları ana başlıkları altında en son tanı ve tedavi yöntemlerini paylaşılacak. 
 

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Editör
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