Mustafa Yılmaz’dan 16 şarkılık rekor

Her şarkısını ilmek ilmek kendisi işleyen Yılmaz, söz yazarlığı, bestecilik ve aranjörlük yeteneğini bu projesinde de konuşturdu.

16 şarkısının üç tanesi (Benim Burda Ne İşim Var , Nereye Baksam ve Bu Kalp Sensiz Ölmez) İsimli eserlerine Ulaş Zeybek yönetmenliğinde klipler çekilerek Youtube kanalında yayınlandı.

Bu 16 şarkının her birini ( birkaç tanesi farklı versiyonlarla ) olmak üzere her yaşta müziksever ve dinleyicileri için ayrı ayrı düşünüp ve her kesime farklı tarzlar ile söz yazıp, besteleyip, aranjelerini yaparak, tüm dijital platformlarda yayınlamıştır ve bunları 1 ay içerisinde yaparak sadece Türkiye’ de değil, tüm Dünya’da bir ilk'e imza atmıştır.

Üretmekte sınır tanımayan ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Mustafa Yılmaz, çok yakın zamanda yeni şarkılarının müjdesini de daha şimdiden verdi.

Yılmaz "Benim burada ne işim var, Nereye Baksam, Bu Kalp Sensiz Ölmez ve Reset Attım” şarkılarını da yaşamış olduğu bir olaydan sonra esinlenerek besteledi.

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Müzik sektörüne uzun yıllar emek veren Mustafa Yılmaz, bir dönem yaşadığı yurtdışında caz ve bluse tarzını kendi eserlerine başarıyla uyarlamış müzisyendir. Müziğin evrenselliği ilkesinin en güzel örneklerini şarkılarıyla duyuran sanatçımız, bir şarkıyı bir kaç farklı soundla sunabilen, müzikal vizyonunun büyüklüğünü şarkılarıyla dinletebiliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.