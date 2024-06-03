Mustafa Yabaş'a yılın çıkış yapan oyuncu ödülü

Orta Doğu’da yaptığı projeleri ile tanınan Türk oyuncu Mustafa Yabaş yılın çıkış yapan oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Ödül sonrası konuşma yapan başarılı oyuncu “Hem Türkiye’de hem Orta Doğu’da projelerimize devam edeceğiz. Ülkem adına böyle bir törende ödül almakta ayrı bir gurur verici’’ dedi.

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