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Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

Mustafa Topaloğlu, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk oldu.

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan  "Ne Hissettin" programına bu hafta Mustafa Topaloğlu konuk oldu. 

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

İşte Topaloğlu'nun açıklamaları:

KENDİME ZARAR VERİYORUM

-Dağ başında doğdum. 13 kardeşiz. Ormanlarda Tarzan gibi büyüdüm. Anneme düşkün bir çocuktum. Hala öyleyim. Annem vefat ettiğinde en üzgün olduğum gündü. Babamda iyi bir adamdı.

-Beni çabuk kandırıyorlar. Hemen inanırım. Buda bana zarar veriyor. Kendime zarar veriyorum.

-Kendimden çok ailemi düşündüm. Kendime ev almadım. Kardeşlerime yatırım yaptım. Buna rağmen yine de kimseye yaranamadım.

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

KARDEŞİME GÜVENDİM 100 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİM 

-Kardeşime güvendim. Prestij müzik ile ilgili imza yetkisi verdim. Kardeşim iyi biri onu da kandırdılar ve bugünün parasıyla 100 milyon dolar zarar ettim.

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

PRESTİJ MÜZİK YOK OLDU

 Prestij müzik yok oldu. Kimseye güven duymayacaksın. 

Mustafa Topaloğlu: Kardeşime güvendim 100 milyon dolar zarar ettim

EROL BÜYÜKBURÇ SEN UZAYLISIN DEDİ

-Rahmetli Erol Büyükburç sen uzaylısın dedi. Basın taktı bu uzay olayına. İnsanlar sevdi.

-Medyaya faydası oldu ama benim sanatıma zarar verdi. Ben iyi bir sanatçıyım.

-Annenizi ata bilin. Babanıza saygı duyun. Hayatınızda saygıyı arttırın. Sevgi kendiliğinden gelir. Allah kadına doğurganlık vermiş. En yüce mertebe.

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