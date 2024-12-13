Mustafa Sarıgül: İntikamımı aldım

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Nasıl bir çocukluğunuz oldu?" sorusunu Mustafa Sarıgül "Yoksulluk içinde büyüdüm. Biz Erzincanlılara bir tokat atın. Yere düşelim. Yerden kalkarken bir avuç toprak alır kalkarız" diye yanıtladı.

SPORCU FABRİKASI KURACAĞIM

Ezmeci'nin "Sizi ne dinlendirir?" sorusuna Sarıgül "Maç izlemek. Fakat günümüzde çok fazla ve üstelik kalitesiz yabancı futbolcu oynuyor. Bir sporcu fabrikası kurup Türk gençlerinin yolunu açacağım." dedi.

İHANET EDENLERİ ASLA AFFETMEM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Kimler sizi nasıl üzer? " sorusuna Mustafa Sarıgül şöyle cevap verdi: "Kimse beni üzemez. Bana ihanet edenleri asla affetmem. Yüzde yüz intikamımı alırım, paramparça ederim. Zaten intikamımı da aldım."

BANA YAŞATTIKLARININ 10 KATINI YAŞATIRIM

"Bana yaşattıklarının 10 katını yaşatırım."

O VİDEO UCUZ BİR YAPAY ZEKÂ İŞİ

Ezmeci'nin "Bir video gündeme geldi" sözleri karşısında Sarıgül "Videonun yayınlandığı gün videonun yapay zeka ile yapılmış olduğu tespit edildi. Zaten hemen açıklamamı yaptım." dedi.

Esra Ezmeci'nin "Bu size bugüne kadar yapılmış en büyük komplo mu?" sorusuna Mustafa Sarıgül "Ne komplosu? Bu ucuz yapılmış bir iş. Hiçbir anlamı yok" diye yanıt verdi.

ROBLOX AÇILACAK

Sarıgül, "Disiplinli ve bire bir temas kurarak ilerlediğiniz bir hayatınız var. Bu yorucu olmuyor mu?" sorusunu şöyle cevapladı: "Tam tersi beni dinlendiriyor. Günde ortalama en az 1.000 kişi ile görüşmeden uyumam. Herkesin sorularına cevap veririm. Gençler diyor roblox ne zaman açılacak. Gerekli temasları kurup açılmasını sağlayacağım. Tabii bizim örf ve adetlerimize uygun içerikli olacak. "

ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BOŞANMAZDIM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Evlilik hayatınız ile de gündeme gelen bir siyasetçiydiniz. Boşandığınıza pişman mısınız?" diye sordu. Mustafa Sarıgül "Bugünkü aklım olsa yuva bütünlüğümü korur. Boşanmazdım." dedi.

20 YILDIR BEKARIM

" 20 yıldır bekarım. Türkiye ile evliyim."

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