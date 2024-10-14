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Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü! İşte detaylar...

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!

Mustafa Sandal, 100 bin TL'nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşlara Savunma Sanayii Katkı Payı olarak 750 TL alınacak olmasına tepki gösterdi.

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!
Şarkıcı, kredi kartının limitini 99 bin TL'ye düşürdüğünü açıkladı.

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!
Sandal, "Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..." notunu düştü.

 

 

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