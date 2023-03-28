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Mustafa Sandal ile Eşi Melis Sandal'ın 7.5 Milyonluk Aracı Ortaya Çıktı

Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle 2022'nin şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Haziran 2022'de evlenmişti. Çiftin, milyonluk aracı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Mustafa Sandal ile Eşi Melis Sandal&#039;ın 7.5 Milyonluk Aracı Ortaya Çıktı

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile Arnavutköy’deki Revma Balık’ta yemekteydi.

Mustafa Sandal ile Eşi Melis Sandal&#039;ın 7.5 Milyonluk Aracı Ortaya Çıktı

Spor giyimleriyle dikkat çeken çift, çıkışta sahilde yürüyüş yaptı. Bir saatlik yürüyüşün ardından geri dönen Sandal çifti, yeni aldıkları yaklaşık 7.5 milyon TL değerindeki Porsche Taycan’a bindi.

Mustafa Sandal ile Eşi Melis Sandal&#039;ın 7.5 Milyonluk Aracı Ortaya Çıktı

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