  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi

Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı açıklaması! İşte detaylar...

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi

Mustafa Sandal, Cadılar Bayramı için açıklama yaptı.

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi
Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, bu akşam ortalıkta hiçbir problem yokmuşçasına en coşkulu şekilde birileri Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz! Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama "cadılar bayramı" tamamen bir saçmalık!" dedi.

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'na tepki gösterdi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı
  Magazin

Şenay Gürler rol kriterini ilk kez açıkladı

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın son Instagram paylaşımı damga vurdu
  Gündem

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın son Instagram paylaşımı damga vurdu

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!
  Magazin

Demet Akalın'dan ilginç itiraf!

İş insanı Bahattin Demir'den radikal karar!
  Cemiyet

İş insanı Bahattin Demir'den radikal karar!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Atiye üçüncü çocuk istediğini söyledi
  Magazin

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Atiye üçüncü çocuk istediğini söyledi

Yazar Ali Bayam Okurları ile TÜYAP’TA Buluşuyor
  Kültür - Sanat

Yazar Ali Bayam Okurları ile TÜYAP’TA Buluşuyor