Mustafa Sandal 30 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Belarus’lu pop star Olga Napoli ile pop müziğin enerjik starı Mustafa Sandal “Sana İhtiyacım Var” adlı düet şarkının klip çekimleri için birlikte kamera karşısına geçtiler. Bayramdan sonra gösterime girecek olan şarkının klip çekimleri Ayazağa’daki Phoenix Stüdyoları’nda gerçekleştirildi.

Mustafa Sandal’ın tam otuz yıl önce 1994 yazında piyasaya çıkardığı “Suç Bende” albümünde yer alan “Sana İhtiyacım Var” adlı şarkısının yeni versiyonu olan şarkı yepyeni haliyle oldukça dikkat çekecek. Düet olarak seslendirilen ve iki versiyon halinde çekilen klipte ikili şarkıyı önce birlikte Türkçe sözlerle seslendirdiler. Diğer versiyonda ise Mustafa Sandal şarkıyı Türkçe söylerken Olga Napoli ise Rusça olarak söylüyor.

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini yaptığı klip çekimlerinde oldukça enerjik görünen iki sanatçıya altı kişilik özel bir dans grubu da eşlik etti. Mustafa Sandal klip çekiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken “Bu şarkının doğasında enerji var. Daha da enerjik bir hale getirdik. Olga Napoli ile ilgili bilgiler bana gelince tamam işte aradığım kişi dedim. Çünkü hep bir Balkan veya Rus sanatçı ile enerjisi yüksek bir çalışma yapmak istedim. Olga ile bunu gerçekleştirdik” dedi.

Polonya asıllı olan ve 2020 yılında Eurovision’da doğduğu ülkesi Belarus’u temsil eden Olga Napoli şarkıdan büyük keyif aldığını belirterek “Evet enerjisi yüksek bir şarkı oldu. Klipte de bu enerjiyi göstermek istedik. Şarkının bu yeni halini herkes çok sevecek” dedi.

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