Mustafa Keser'den kötü haber!

Mustafa Keser (79), katıldığı bir davette kanser olduğunu duyurdu. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran sanatçıya yapılan tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.

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