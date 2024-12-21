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Mustafa Keser'den kötü haber!

Ünlü sanatçı Mustafa Keser'den kötü haber!

Mustafa Keser'den kötü haber!

Mustafa Keser (79), katıldığı bir davette kanser olduğunu duyurdu. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran sanatçıya yapılan tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Mustafa Keser'den kötü haber!

Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.

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