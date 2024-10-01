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Mustafa Karaçar'dan 'Ağır Yaralı'ya farklı yorum

Müslüm Gürses’in yıllar önce seslendirdiği Ahmet Selçuk İlkan’a ait olan Ağır Yaralı şarkısını yıllar sonra Mustafa Karaçar kendine has kuvvetli yorumuyla şarkıyı dinleyicileri ile buluşturdu.

Mustafa Karaçar'dan 'Ağır Yaralı'ya farklı yorum

Mustafa Karaçar’ın bu kıymetli eseri Seyhan Müzik etiketiyle ve ünlü yönetmen Ali Eşitmez imzasıyla Usta oyuncu Selahattin Taşdögen’in dahil olduğu İstanbul Şile sahillerinde yeni versiyonlu ve güncel klibiyle sevenleriyle buluştu.

Şarkı başta YouTube olmak üzere tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klip ve şarkı müzik severlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

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