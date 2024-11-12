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Mustafa Aksakallı'dan imaj değiştiren eşi Ezgi Mola'ya övgü!

Mustafa Aksakallı'dan imaj değiştiren eşi Ezgi Mola'ya övgü! İşte detaylar...

Mustafa Aksakallı'dan imaj değiştiren eşi Ezgi Mola'ya övgü!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ailesiyle birlikte çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı. İşletmeci eşi Mustafa Aksakallı ve oğulları Can ile İstinyePark’da görüntülenen güzel aile, haftasonu alışverişine çıktıklarını dile getirdiler.

  Mustafa Aksakallı'dan imaj değiştiren eşi Ezgi Mola'ya övgü!

Kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan çift, sempatik halleriyle de dikkat çekti. İmaj tazeleyen Ezgi Mola’nın son imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusu üzerine Mustafa Aksakallı “Ben eşimi her haliyle beğeniyorum. O nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle yapsın benden tam not” diye konuştu.

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