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Mustafa Akay Eros oldu! Aşk dağıttı

Yaptığı çalışmalar ile müzik dünyasında kendine farklı bir yer edinen müzisyen Mustafa Akay, yeni şarkısı “Vur Dibine” ile yine müzikseverleri coşturacak.

Mustafa Akay Eros oldu! Aşk dağıttı

Aşk-ı Müebbet şarkısı ile sosyal platformlarda kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Akay, şimdi de  sözü ve bestesi kendine ait olan “Vur Dibine” şarkısı ile müzik piyasasını hareketlendirmeye geliyor.       

Mustafa Akay Eros oldu! Aşk dağıttı

Aranjesini Tarık Tosun’un yaptığı “Vur Dibine” ye Behnam Saeıdı yönetmeliğinde bir de klip çekildi. İstanbul’un en özel yerlerinden olan Galata’da çekilen klipte Akay, Eros olup şarkısı ile gönülleri birleştiriyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki yoğun konser takviminden zaman buldukça kendini stüdyoya atan Mustafa Akay, her yaştan müzikseverin gönlüne hitap edecek güzellikteki şarkıları üretmeyi sevdiğini, bu yeni çalışmasının da yaz aylarına ayrı bir renk katacağını söylüyor.    

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