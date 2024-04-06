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Müslüm Gürses'in saklanan şarkıları çıkıyor

Müslüm Gürses'in saklanan şarkıları çıkıyor. İşte detaylar...

Müslüm Gürses'in saklanan şarkıları çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına bomba gibi düşen, yepyeni şarkılardan oluşan Müslüm Gürses albümünün detayları açıklandı! Elenor Müzik Muhteşem Candan yapımcılığında, geçmiş yıllarda kayda alınan ve daha önce dinleyici ile hiç buluşmamış 6 şarkısı bir albüm haline dönüştürüldü.

 Müslüm Gürses'in saklanan şarkıları çıkıyor

TEASER BÜYÜK HEYECAN YARATTI
Enstrümanların stüdyoya girerek canlı kayıt yaptığı albümde, Müslüm Gürses’in yıllar önce kayıt edilmiş sesi yer alıyor. Proje ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yayınlanan teaser klip büyük heyecan yarattı. Şimdiden gündem yaratan altı şarkılık bu çok özel albümün, şarkı listesi şu şekilde:

 Müslüm Gürses'in saklanan şarkıları çıkıyor

1. Çok Sevdim (Söyleyemedim)

2. Sevda Kurbanı

3. Altın İken Tunç Oldum

4. Çöpçatan

5. Ah Bu Dünya

6. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun

 Müslüm Gürses'in saklanan şarkıları çıkıyor

Albümde Kayahan imzalı bir şarkının da yer almasının yanı sıra, müzik dünyasında devrim yaratacak başka sürprizleri olan albümün yayın tarihi, sanatçının son albümünün de çıktığı 18 Nisan gecesi olarak belirlendi!

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