 Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı

Büyük beden ünlü model Mürüvet Gül, Antalya Rixos Premium Belek - The Land Of Legends’da yakın dostlarıyla birlikte tatilin tadını çıkarırken görüntülendi.

Dosso Dossi gibi ünlü markaların modelliğini yapan Mürüvet Gül, yeni mayo modelleri ile objektiflere yansıdı.



Kareler büyük beğeni topladı.

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