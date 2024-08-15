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Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı

Ünlü isim Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı. İşte detaylar...

Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı

Büyük beden ünlü model Mürüvet Gül, Antalya Rixos Premium Belek - The Land Of Legends’da yakın dostlarıyla birlikte tatilin tadını çıkarırken görüntülendi.

 Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı

Dosso Dossi gibi ünlü markaların modelliğini yapan Mürüvet Gül, yeni mayo modelleri ile objektiflere yansıdı.

Mürüvet Gül'ün tatil fotoğrafları beğeni topladı
Kareler büyük beğeni topladı.

 

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