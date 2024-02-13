 Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinden bir yeni reklam kampanyası daha

Murat Yıldırım 2 yıldır dizi projesinin yanı sıra giyim firması Süvari, inşaat şirketi Rams ve otomobil markası Renault'un reklam filmlerinde rol aldı. Rol aldığı reklam kampanyaları büyük ilgi gören Yıldırım şimdi de eşi Iman Elbani'yle Fuzul Holding’in reklam yüzü oldu.

Yönetmenligini Serdar Erener'in üstlendigi reklam filmi önümüzdeki ay ekranlarda olacak.



Aldığı başarılı geri dönüşler nedeniyle reklamverenlerin de gözdesi olan yakışıklı oyuncu ve eşi yakında Birleşik Arap Emirlikleri'nde çekilecek olan Dubai menşeili bir teknoloji markasıyla da reklam filmi çekecek. Çiftin bu reklam filmi için 1 milyon dolar tutarında ücret alacağı da kulislerde konuşuluyor.

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