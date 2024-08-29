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Murat Yıldırım operasyon geçirdi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım operasyon geçirdi. İşte detaylar...

Murat Yıldırım operasyon geçirdi

Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gözünden operasyon geçirdi.

Murat Yıldırım operasyon geçirdi
Yıldırım, ufak da olsa riske atmak istemediği bu göz operasyonunun bir an önce olmasını istedi.

Murat Yıldırım operasyon geçirdi
Yer aldığı 'Gizli Bahçe' dizinin setlerine de bir haftalık ara verdi. Oyuncu, önümüzdeki haftadan itibaren 'Gizli Bahçe' dizisinin çekimlerine devam edecek.

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