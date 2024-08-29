Murat Yıldırım operasyon geçirdi

Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gözünden operasyon geçirdi.



Yıldırım, ufak da olsa riske atmak istemediği bu göz operasyonunun bir an önce olmasını istedi.



Yer aldığı 'Gizli Bahçe' dizinin setlerine de bir haftalık ara verdi. Oyuncu, önümüzdeki haftadan itibaren 'Gizli Bahçe' dizisinin çekimlerine devam edecek.

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