Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani yaz öncesi alışveriş yaptı

Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğle saatlerinde baş başa alışverişe çıkan çift uzun süre mağazaları dolaştılar.



Yaz tatili öncesinde alışveriş yapan çift neşeli ve keyifli halleri ile dikkat çekti.

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