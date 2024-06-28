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Murat Yanan’dan “Yanalım”

Müzik dünyasına yeni single şarkısı ile hızlı bir giriş yapan Murat Yanan söz ve müziği kendisine ait şarkısı “Yanalım”a klip çekerek müzik severlerin beğenisine sundu.

Murat Yanan’dan “Yanalım”

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu olan ve şimdiye kadar iki yüz şarkı üreten sanatçı yeni single çalışmasını Dede Yapım etiketi ile piyasaya çıkarttı. 

Murat Yanan’dan “Yanalım”

Yapımcılığını Umut Naim Yıldız’ın yaptığı projenin prodüktörlüğünü ise Rubato Grubu’nun kurucu üyelerinden Göksün Çavdar yaptı. Bülent Şimşek’in yönetiminde şarkısına klip çeken Murat Yanan “Yanalım” şarkısını kendi yaşadığı gerçek bir hikayeden esinlenip yazdığını belirterek “Çok şekerli kahve içerdim. Aşık olduğum kadın ise şekersiz kahve içiyordu. Onun çok tatlı bir kişiliğe sahip olması kahvemdeki şekerin yerini aldı. Şekersiz kahveye alışmama sebep oldu ve bu şarkıya esin kaynağı oldu. Kısacası şekerin yerini aşk almış oldu” dedi. 

Murat Yanan’dan “Yanalım”

Şarkısını yeni çekilen klip ile birlikte tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunan Murat Yanan, geçtiğimiz yıllarda pek çok önemli müzik çalışmasına imza attığını belirtiyor. Türkiye'nin önde gelen müzik firmalarından tekliler aldığını belirten sanatçı Moda Duru Tiyatro’da müzik çalışmaları yaptığını belirterek “kendime ait bilinmeyen şarkılar ve Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından oluşan bir repertuar ile büyük beğeni kazanan Şarkı Tiyatrosu adlı bir çalışma yaptım. En son iki ay öncesine kadar da Ataşehir Duru Tiyatro’da sahne çalışmaları yapıyordum” dedi. 

Murat Yanan yakın zamanda yine söz müziği kendisine ait iki yeni şarkısı ve klipleri ile birlikte müzikseverlerin karşısına çıkacağını söyledi.

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