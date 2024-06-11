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Murat Soydan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Murat Soydan hayatını kaybett

Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'a damga vuran Murat Soydan (83), hayatını kaybetti.

Murat Soydan hayatını kaybetti

Acı haberi sanatçının kızı Mehveş Tercan Instagram'dan duyurdu.

Murat Soydan hayatını kaybetti
Mehveş Tercan, "Canım babamı kaybettik.

Murat Soydan hayatını kaybetti

Başımız sağolsun" dedi.

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