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Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori. İşte detaylar...

Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

Murat Kurşun'un uzun bir aradan sonra 10 şarkılık albümü Murat Kurşun 2025, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

Kurşun, albümün ilk klibini üç şarkılık bir çiftetelli potporiye çekti.

 Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori


Adana, Şanlıurfa ve İstanbul Kınalıada'da olmak üzere üç ilde kurulan özel platolarda yaklaşık

 Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

80 kişilik bir kadroyla çekilen klipte,

 Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

Kurşun’a ritm grupları ve sıra gecesi ekipleri de eşlik etti.

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