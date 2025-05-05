 Murat Kurşun'dan üç şehirde üç şarkılık potpori

Murat Kurşun'un uzun bir aradan sonra 10 şarkılık albümü Murat Kurşun 2025, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kurşun, albümün ilk klibini üç şarkılık bir çiftetelli potporiye çekti.



Adana, Şanlıurfa ve İstanbul Kınalıada'da olmak üzere üç ilde kurulan özel platolarda yaklaşık

80 kişilik bir kadroyla çekilen klipte,

Kurşun’a ritm grupları ve sıra gecesi ekipleri de eşlik etti.

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