Murat Karahan’ın konserine ünlü akını

Konserde, Sezen Aksu'nun dillere pelesenk olmuş ve milyonların gönlünde taht kurmuş şarkıları, Murat Karahan'ın büyüleyici yorumu ve şef Alper Kömürcü'nün senfonik düzenlemeleriyle yeniden hayat buldu. Sanatseverler; sanatın ve müziğin birleştiği eşsiz etkinlikte Murat Karahan'ın tüm biletlerini 15 gün öncesinden bitirdiler. Konserde de ise her bir şarkıya Murat Karahan’la birlikte eşlik ettiler. Karahan, muhteşem geçen konserinde 3 kez bis yapmak zorunda kaldı.

Murat Karahan konserine Masum Değiliz’le başladı, Kaybolan Yıllar ve Sevdam Ağlıyor ile devam etti, Her Şeyi Yak ve Sen Ağlama’da seyircinin coşkusu en yüksek halini aldı; Murat Karahan “En Sevdiğim Sezen Aksu şarkısını söyleyeceğim” diyerek “Bir Kırık Gençlik Hikayesi”ni seslendirdi.

SEZEN AKSU ŞARKISIYLA BİR ANISI OLMAYAN YOKTUR

Murat Karahan konserinin ilk bölümünde duygularını şu cümlelerle anlattı: “Harbiye Açıkhava’daki bu sezon ikinci konserim, bu konserimiz tam tamına 15 gün önceden sold-out oldu, hepinize çok teşekkür ederim. Sosyal medyamdan sık sık mesajlar alıyorum, sayenizde 40 yaşında 50 yaşında 60 yaşında opera dinleyicisi oldum, bu bir sanatçının duyabileceği en büyük mutluluk, çok teşekkür ediyorum. Bu konserimizi uzun zamandır planlıyorduk, Sezen Aksu bence modern zamanların en büyük ozanlarından biri. Burada 5 binin üzerinde seyircimiz var, eminim ki Sezen Aksu şarkısıyla bir anısı olmayan yoktur diye düşünüyorum.”

ÜNLÜ İSİMLER İZLEDİ

Murat Karahan’ı izleyenler arasında eşi Gülce Akbaş Karahan, İnan Kıraç, Demet Sabancı, Dilek İmamoğlu, İpek Açar, Hülya Koçyiğit, siyasetçi Mahir Ünal ile eşi Şule Ünal, Kaya Çilingiroğlu, Ayhan Sicimoğlu, Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Betül Şahin de vardı.

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