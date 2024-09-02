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Murat Karahan Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

Türk operasının dünyaca ünlü yıldız ismi Murat Karahan, Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek "Sezen Aksu Şarkıları" konserine hazırlanıyor.

Murat Karahan Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

Murat Karahan, konserde Sezen Aksu şarkılarının yanısıra, yeni hazırladığı Sezen Aksu özel albümündeki şarkıları da ilk kez canlı olarak seslendirecek. Bu muhteşem performans, 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, Şef Alper Kömürcü yönetimindeki Mozart Akademi Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde gerçekleşecek.

Murat Karahan Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde


Bu özel konserde, Sezen Aksu'nun dillere pelesenk olmuş ve milyonların gönlünde taht kurmuş şarkıları, Murat Karahan'ın büyüleyici yorumu ve şef Alper Kömürcü'nün senfonik düzenlemeleriyle yeniden hayat bulacak. Sanatseverler; sanatın ve müziğin birleştiği bu eşsiz etkinlikte, unutulmaz anılar biriktirecek ve Murat Karahan'ın eşşiz sesi ve yorumuyla, Sezen Aksu'nun eserlerinin zamansız güzelliğine tanıklık edecekler.  

Murat Karahan hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserin biletleri ise tükenmek üzere. 

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