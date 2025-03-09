 Murat Han hakkındaki yanlış anlaşılmayı açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; 'Teşkilat' dizisinde yer alan Murat Han, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ekran dışındaki hayatı için oyuncu, "Çok basit. Gece hayatım yok. Bir yere gitmeyi sevmiyorum. Alkol ve sigara sevmiyorum. Bir bara gitmek zulüm oluyor. Arkadaşlarla temiz bir ortamda gırgır ve şamata yapıyoruz" dedi. Sporla ilgili konuşan Han, "Sporla ilgileniyorum. Pandemiden önce sert spor yapıyordum. Pandemi korkusundan uzun süre yapmadım.

Tembellik oturdu sonra. Şimdi yeni yeni yapmaya başladım. Yaza doğru eski formum olmasa da yakın bir yerlere geleceğimi düşünüyorum. Eskiden kapak modeli olmuştum, o kadar iyi olmuştum. Onu yakalamak farklı disiplin ve zor. Hiçbir şey yememek lazım. Fit ve sağlıklı kalmak önemli... Baklava olmasının peşinde değilim" diye konuştu.



ASLINDA SAĞLAM KOMEDİ OYNARIM

Yurt dışında dizinin çok izlenmesiyle ilgili oyuncu, "Genelde Arap ülkeleri ve Azerbaycan tarafından izleniyor. Dizilerin nereye satıldığıyla ilgili..." açıklamasını yaptı. Set ortamıyla ilgili konuşan, "Setten mutluyum. Gerek yönetmen, gerek yapımı gerek de oyuncu ekibi olsun mutluyum. Huzurla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Han, "Sektörde karakter yapıştı aynı roller geliyor derler. Sizde de o handikap var mı?" sorusuna, "Oluyor. Bu karakteri izliyor yapımcı, yakıştırıyor oturduysa... Öyle bir iş çekecekse, 'Bu role Murat Han'ı da çağıralım' diye düşünüyor. Doğal olarak oturuyor. Kimse komedi vermiyor bana. Aslında sağlam komedi oynarım. Onlar da risk almak istemiyor. Romantik aşk filmleri de olabilir. Ben dram ve aksiyon seviyorum. Belki romantik komedi olabilir" yanıtını verdi.



YANLIŞ ANLAŞILMA OTURDU

Yurt dışında yaşadığı algısıyla ilgili oyuncu, "Algı oluştu. Bir zamanlar evim vardı. Ara sıra gidip geliyordum. Yoksa gitmiş değilim. Bazen bir yapımcıyla karşılaşıyorum, 'Sen burada mısın senin için yurt dışında dediler' diyor. Yanlış anlaşılma oturdu. Ben buradayım. Amerika'daki evi sattım, çok oldu. O yüzden belki birkaç iş kaçırmış olabilirim" açıklamasını yaptı.



DOĞAL VE DÜRÜSTÜM

Hayatında kimsesinin olmadığını söyleyen Han, "Romantik misiniz?" sorusuna, "Olabildiğince, bilmiyorum. Romantik herkese göre farklıdır. Doğal ve dürüstüm. Sevgi var onun içinde... Sevgi olduğu yerde romantizm vardır" diye cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.