  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Murat Güneş’ten yeni şarkı

Yıldız isimlere verdiği bestelerle tanınan Murat Güneş, yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. “Yıldızlar, Güneş ve Ay” adlı şarkı, Güneş’in yakında yayınlanacak albümünün de habercisi niteliğinde.

Murat Güneş’ten yeni şarkı

Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal, Demet Akalın, Yaşar, Merve Özbey, Berkay, Gökhan Türkmen, Hande Ünsal, İkilem, Bengü, Atiye, Özgün, Yonca Lodi, Bilal Sonses, Seda Sayan, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Tan Taşçı, Kutsi ve Zara gibi müzik dünyasının dev isimlerine şarkılar veren Murat Güneş, bu kez kendi single’ıyla adından söz ettirmeye geliyor! Güneş’in yeni şarkısı “Yıldızlar, Güneş ve Ay”, Badu Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Murat Güneş’ten yeni şarkı

PARİS’TE FRANSIZ MODEL KARA JONES İLE KLİP ÇEKTİ

Murat Güneş, söz ve müziğine imza attığı “Yıldızlar, Güneş ve Ay”ın prodüktörlüğünü de Semih Gönder’le birlikte üstlendi. Semih Gönder ayrıca şarkının aranjesini de yaptı. Şarkının klibi ise âşıklar şehri Paris’te, Tolga Doğruer yönetmenliğinde çekildi. Murat Güneş çekimlerde Fransız model Kara Jones ile birlikte kamera karşısına geçti.

YENİ ALBÜMDEN İLK ŞARKI

“Yıldızlar, Güneş ve Ay”, Murat Güneş’in albümünün de habercisi niteliğinde. Sanatçı, üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı, içinde “Yıldızlar, Güneş ve Ay”ın da yer alacağı albüm projesini yakında dinleyicileriyle buluşturacak. Pop müzik dünyasında büyük ses getiren şarkıların altında imzası bulunan Murat Güneş aynı zamanda “Erkenci Kuş”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Ada Masalı” gibi sevilen dizilere de şarkılar yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu
  Magazin

Ünlü çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan aşk pozu

Estetikleriyle gündeme gelen ve yaptırmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'den aylar sonra flaş itiraf!
  Magazin

Estetikleriyle gündeme gelen ve yaptırmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'den aylar sonra flaş itiraf!

Özcan Deniz'den yıllar sonra 'Dön Desem' itirafı
  Magazin

Özcan Deniz'den yıllar sonra 'Dön Desem' itirafı

Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...
  Magazin

Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...

Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!
  Magazin

Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!

İrem Derici'nin öyle bir hayali var ki! Çok şaşıracaksınız  
  Magazin

İrem Derici'nin öyle bir hayali var ki! Çok şaşıracaksınız  