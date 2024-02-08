 Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz sene 'Survivor' yarışmasına katılan Murat Eken, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu,

köpeğiyle Nişantaşı'nı turladı.

'Çok Güzel Harekerler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan oyuncunun, senaryo okuduğu öğrenildi.

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