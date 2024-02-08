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SnobMagazin.com

Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı

Ünlü oyuncu Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı. İşte detaylar...

Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz sene 'Survivor' yarışmasına katılan Murat Eken, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı
Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu,

 Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı

köpeğiyle Nişantaşı'nı turladı.

 Murat Eken köpeğiyle gezintiye çıktı

'Çok Güzel Harekerler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan oyuncunun, senaryo okuduğu öğrenildi.

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