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Murat Divandiler lakabı Kobra Murat'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu romanların sevilen sanatçısı Kobra Murat oldu. Kariyeri ve hayatı ile bilinmeyenleri ve merak edilenleri Pınar Kerimoğlu’na anlatttı.

Murat Divandiler lakabı Kobra Murat'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı

Roman’ların sevilen sanatçısı Kobra lakaplı Murat Divandiler, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle cevapladı.

Murat Divandiler lakabı Kobra Murat'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı
Evinde peruklarını kendisi hazırladığını söyleyen Kobra Murat, "Zayıflayınca kendimi tanıyamadım, tanınmak istiyordum nasıl yapabilirim diye düşündüm, girdim odaya dikiş makinasında kendime peruk diktim, taktım kafama Kobra Murat böylece ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

Murat Divandiler lakabı Kobra Murat'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı
YENİ DOĞAN BEBEK KAKASI YEDİM
Yaptığı açıklamalar ile dikkat eden başarılı isim, "Rahmetli babaannem bize küçükken yeni doğmuş bebek kakasını gel buraya sana çikolata vericem deyip yedirdi o günden sonra hastalık yaşamadım ben, dedemden ve babaannemden şerbetliyim” açıklaması ile dikkat çekti.

 

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