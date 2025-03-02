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Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den Mukadderat'a filmine övgü! İşte detaylar...

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Oyuncu Murat Cemcir, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü
Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilere poz verdi.

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü
Proje çalışmalarının olduğunu belirten Cemcir, son dönemde en beğendiği filmler arasında 'Mukadderat' olduğunu belirtti.

 Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Oyuncu, "Harika film olmuş. Çok beğendim.

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü
Geçtiğimiz günlerde izledim" dedi.

 Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Bir süre AVM'de mağazaları dolaşan Cemcir, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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