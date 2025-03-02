 Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Oyuncu Murat Cemcir, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilere poz verdi.



Proje çalışmalarının olduğunu belirten Cemcir, son dönemde en beğendiği filmler arasında 'Mukadderat' olduğunu belirtti.

Oyuncu, "Harika film olmuş. Çok beğendim.



Geçtiğimiz günlerde izledim" dedi.

Bir süre AVM'de mağazaları dolaşan Cemcir, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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