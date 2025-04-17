 Murat Cemcir'den evlilik itirafı!

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, oyuncu Murat Cemcir'i konuk etti.



Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Büyük Aşıkların Sonuncusu adlı oyunla, ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Murat Cemcir, Ahmet Mümtaz Taylan'a "Sinemayı gereğinden fazla anlamlandırıyormuşum! Tiyatro yapınca o duygum ilk oyunda geçti!" itirafında bulundu.



YAZLARI TARLADA ÇALIŞIRDIM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Nasıl bir aileye doğdun?" sorusunda Murat Cemcir: "Niksar'da doğdum. Zor ve güzel bir çocukluktu. Zorluğu şuradan: kalabalık bir aileydi. Anne ve baba tarafı çok kardeş, çok kuzen vardı. Annemin 4 kardeşi, babamın 5 kardeşi var, onların çocukları felan, yazlarımız Niksar'da geçerdi. Kışları okurdum, yazları tarlada çalışırdım. Toprağı çok iyi bilirim haliyle... Mutlu bir çocuktum. Köyde 48 hane vardı, o 48 hane sanki tek bir aile gibiydik."

ANNEM AŞIK OLDUĞUM İLK KADIN

Murat Cemcir: "Annem aşık olduğum ilk kadın. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam menbağı: Annem. Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir, çok kıymetli... En üzgün olduğunda şaka yapar güldürür, en sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir, en gevşek en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen. Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım, babamla Anadolu'yu çok gezdiğim için, çok insan tanıdım ben."

EVLİLİĞİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Murat Cemcir: "Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da... "

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