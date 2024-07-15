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Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf! İşte detaylar...

Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!

Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne alan Murat Boz, "Murat Boz aşka küstü mü?" sorusuna

 Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!


"Niye küseyim canım. Olduğu zaman görürsünüz zaten. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim.

 Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!

Olursa da zaten el ele karşınıza muhakkak çıkarız" diye cevap verdi.

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