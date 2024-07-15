 Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!

Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne alan Murat Boz, "Murat Boz aşka küstü mü?" sorusuna



"Niye küseyim canım. Olduğu zaman görürsünüz zaten. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim.

Olursa da zaten el ele karşınıza muhakkak çıkarız" diye cevap verdi.

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