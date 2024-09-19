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Murat Boz konserine rekor katılım

Murat Boz konserine rekor katılım. İşte detaylar...

Murat Boz konserine rekor katılım

Başarılı sanatçı Murat Boz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali ’nde sahneye çıktı.

 Murat Boz konserine rekor katılım

Rekor bir katılımla gerçekleştirilen konserde Boz, müzikseverlere sevilen şarkılarından oluşan repertuarının yanı sıra muhteşem sahne performansı ve sahne şovlarıyla bezenmiş müzikal bir resital sundu.

 Murat Boz konserine rekor katılım

On binlerce hayranının şarkılarına eşlik ettiği Murat Boz, kariyerinde kendisini zirveye çıkartan şarkılarının yanı sıra, “3” isimli son albümünden şarkılarını seslendirerek geceye damgasını vurdu.

 Murat Boz konserine rekor katılım

“Püf” isimli hareketli şarkısına özel alevli sahne şovu ile binlerce müziksevere unutulmaz bir performans sunan Murat Boz, “Antep sizin için yanıyorum” dedi ve şarkı bitiminde dakikalarca alkışlandı.

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