 Murat Boz konserine rekor katılım

Başarılı sanatçı Murat Boz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali ’nde sahneye çıktı.

Rekor bir katılımla gerçekleştirilen konserde Boz, müzikseverlere sevilen şarkılarından oluşan repertuarının yanı sıra muhteşem sahne performansı ve sahne şovlarıyla bezenmiş müzikal bir resital sundu.

On binlerce hayranının şarkılarına eşlik ettiği Murat Boz, kariyerinde kendisini zirveye çıkartan şarkılarının yanı sıra, “3” isimli son albümünden şarkılarını seslendirerek geceye damgasını vurdu.

“Püf” isimli hareketli şarkısına özel alevli sahne şovu ile binlerce müziksevere unutulmaz bir performans sunan Murat Boz, “Antep sizin için yanıyorum” dedi ve şarkı bitiminde dakikalarca alkışlandı.

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