 Murat Boz'dan rekor konser

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri rekor sayıda katılımla Adana’da başladı.



300 bin kişi Murat Boz konserine adeta akın etti. Bu yıl 12’incisi düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’yla bütünleşen etkinlikte Murat Boz, sahne performansı ve şarkılarıyla geceye damga vurdu.

Rekor katılımla gerçekleştirilen konserde Boz, son albümü “3” ün yanı sıra hit olmuş şarkılarından oluşan sahne repertuarıyla büyük alkış aldı.

Yüzbinlerce müziksever Boz’un şarkılarına koro halinde eşlik ederken, başarılı sanatçının seyircisiyle olan iletişimi ve coşkusu görülmeye değerdi.

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