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Murat Boz 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi

Murat Boz son albümü ''3''ün üçüncü klibini sürpriz bir şarkıya çekti. ''Aşkın Darağacı'' isimli, sözleri Günay Çoban'a müziği Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi.

Murat Boz 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi

Yaklaşık on yıl önce haklarını aldığı şarkıyı sevenleriyle buluşturmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Murat Boz, ''Bu şarkıyı on yıldır ruhumda demlendirdim. Yorumlarken en duygulandığım şarkılardan birisi oldu'' dedi.

Murat Boz 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Akustik öğeler içeren klipte Murat Boz'a yıllardır birlikte çalıştığı orketsra arkadaşları eşlik etti. Çekimler esnasında bir ara kendisini şarkının duygusal atmosferine kaptıran Boz, şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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