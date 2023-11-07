Murat Boz 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi

Yaklaşık on yıl önce haklarını aldığı şarkıyı sevenleriyle buluşturmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Murat Boz, ''Bu şarkıyı on yıldır ruhumda demlendirdim. Yorumlarken en duygulandığım şarkılardan birisi oldu'' dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Akustik öğeler içeren klipte Murat Boz'a yıllardır birlikte çalıştığı orketsra arkadaşları eşlik etti. Çekimler esnasında bir ara kendisini şarkının duygusal atmosferine kaptıran Boz, şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

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