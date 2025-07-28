  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı. İşte detaylar...

Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Ünlü şarkıcı Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

 Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı


Başaran için özel bir doğum günü kutlaması organize eden eşi Ayten Öztürk, sanatçının dostlarını ve yakın arkadaşlarını bir araya getirdi.

 Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı


Doğum gününde sahneye çıkan Murat Başaran, konuklarına mini bir müzik ziyafeti sundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul
  Magazin

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler
  Magazin

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Team Nautica, Türkiye'nin en zorlu açık deniz yarışında GAIN ekranlarında!
  Magazin

Team Nautica, Türkiye'nin en zorlu açık deniz yarışında GAIN ekranlarında!

Gamze Topuz'dan müzik itirafı!
  Magazin

Gamze Topuz'dan müzik itirafı!

Selen Görgüzel: Kadın bedeni bir cinsel obje değil
  Magazin

Selen Görgüzel: Kadın bedeni bir cinsel obje değil

Alican Gülle’den Yol Yordam
  Magazin

Alican Gülle’den Yol Yordam