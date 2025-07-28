Ünlü şarkıcı Murat Başaran, yeni yaşını dostlarıyla kutladı.



Başaran için özel bir doğum günü kutlaması organize eden eşi Ayten Öztürk, sanatçının dostlarını ve yakın arkadaşlarını bir araya getirdi.



Doğum gününde sahneye çıkan Murat Başaran, konuklarına mini bir müzik ziyafeti sundu.

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