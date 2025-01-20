 Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!

Murat Başaran, geçtiğimiz günlere kaybettiğimiz Ferdi Tayfur’u unutmadı. Başaran, arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur’u ‘Emmoğlu’, ‘Hatıran Yeter’ ve ‘İçim Yanar’ şarkılarıyla andı.

KIBRIS ŞARKISI GELİYOR

Ünlü popçu Murat Başaran, hafta sonu Kıbrıs Arkın Colony Girne'de sahne aldı. Yeni yılın ilk konserine Kıbrıs’ta veren Murat Başaran, Kıbrıslılara bir de sürpriz yaptı. Kıbrıs ile ilgili bir şarkı hazırladığını söyleyen Başaran, “Şarkı şimdilik sürpriz olsun. Bu sene çıkaracağız. Sevgili babalar için yaptığım bir şarkı var ‘Babam” diye. Üç tane şarkımız var. 2025 yılı benim yılım olacak” diye konuştu.

SİNEMAYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Murat Başaran, sanat kariyerine bir sinema filmi ekletmek istediğini söyledi. Sinema filmine sıcak baktığını ifade eden Başaran, “Sinema filmlerini yapımcımız Polat Yağcı yapıyor. Bununla ilgili kendisiyle görüşeceğiz. Bir hatıra kalsın, sinema filminde de oynamadık demeyelim” şeklinde konuştu.

FERDİ TAYFUR'U ŞARKILARLA ANDI

Ünlü popçu, repertuvarında 2 Ocak’ta kaybettiğimiz Ferdi Tayfur’un şarkılarına da yer verdi. Sahneye Ferdi Tayfur’un ‘Emmoğlu’ şarkısıyla çıkan Murat Başaran, ‘Hatıran Yeter’ ve ‘İçim Yanar’ şarkılarını seslendirdi. Yorumuyla alkış alan Başaran, “Ferdi abi ile tanışırdık. Çok severdim. Türkiye için bir değerdi. Şarkılarıyla, besteleriyle, söz yazarlığıyla önemli bir insandı” dedi. Sanatçıların öldükten sonra daha çok değer gördüğünü belirten Başaran, vefasızlıktan dert yandı: “Ferdi abinin hayattayken bu kadar değer gördüğünü düşünmüyorum. Bizde de sanatçılar vefat ettikten sonra değere biniyor. Hayattayken değeri bilinse daha güzel olurdu. Ferdi abi gibi, Müslüm Gürses gibi çok değerli müzik adamları vardı. Hepsi öldükten sonra değer gördü”

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